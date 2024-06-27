مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة “يورو 2024”

تحددت مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2026″، المقامة في ألمانيا.

ونجح 16 منتخبًا في حجز مقعدهم إلى الدور السادس عشر من بطولة يورو 2026.

وانطلقت بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة منذ يوم 14 يونيو الجاري وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات دور الـ16 في أمم أوروبا:

السبت 29 يونيو:

– مباراة سويسرا ضد إيطاليا، وستقام المباراة على الملعب الأولمبي ببرلين، في تمام 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

– مباراة ألمانيا ضد الدنمارك، وستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأحد 30 يونيو:

– مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، وستقام على ملعب فيلتينس أرينا في تمام 7 مساءً.

– مباراة إسبانيا ضد جورجيا ستقام على ملعب راين إنرجي ستاديون، في تمام 10 مساءً.

الإثنين 1 يوليو:

– مباراة فرنسا ضد بلجيكا، وستقام على ملعب مركور شبيل أرينا، في تمام 7 مساءً.

– مباراة البرتغال ضد سلوفينيا، وستقام على ملعب فرانكفورت، في تمام 10 مساءً.

الثلاثاء 2 يوليو:

– مباراة رومانيا ضد هولندا، وستقام على ملعب أليانز أرينا، في تمام 7 مساءً.

– مباراة النمسا ضد تركيا، وستقام على ملعب ريد بول أرينا في تمام 10 مساءً.