إصدار محدود لـ 38 نسخة فقط.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها Valiant الجديدة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

إصدار محدود لـ 38 نسخة فقط.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها Valiant الجديدة

منوعات
إصدار محدود لـ 38 نسخة فقط.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها Valiant الجديدة

كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن أيقونتها Valiant الجديدة، التي سيتم إنتاجها في إصدار محدود يقتصر على 38 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Valiant المخصصة للسباقات والحاصلة على ترخيص للسير على الطرقات العادية تعتمد على سواعد محرك V12 سعة 2ر5 لتر، والذي يزأر بقوة 548 كيلووات/745 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة Valiant الكوبيه بسرعة قصوى تتخطى حاجز 300 كلم/س.

وتأتي السيارة Valiant مصنوعة من الكربون مع مجموعة تعليق مزودة بممتصات صدمات خاصة يمكن ضبطها بشكل فردي، كما تخطف السيارة الأنظار إليها من خلال وحدات الاسبويلر والزعانف.

ولم تفصح أستون مارتن بعد عن أسعار أيقونتها Valiant الجديدة، غير أنه من المتوقع أن يبلغ سعرها نحو 5ر2 مليون يورو، علما بأن جميع النسخ قد بيعت بالفعل.

تابعنا: