قوات الاحتلال تواصل التوغل في جنوب وشمال غزة.. وآلاف النازحين يتجون إلى خان يونس

واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في منطقتين بشمال وجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة فيما قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن قصف الدبابات في رفح أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الدبابات تقدمت أكثر نحو الغرب إلى حي الشاكوش في رفح، مما أجبر آلاف النازحين هناك إلى ترك خيامهم والتوجه شمالا إلى خان يونس القريبة.

ومنذ السابع من مايو، تتقدم الدبابات في عدة مناطق في رفح ولا تزال القوات تسيطر على خط الحدود مع مصر بأكمله بما في ذلك معبر رفح، وهو البوابة الوحيدة التي تربط أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالعالم الخارجي.

وقال أحد السكان إنه يُجرى تكديس الرمال بواسطة جرافات في حي الشاكوش حتي يتسنى للدبابات الإسرائيلية التمركز خلفها.

وأضاف: “بعض العائلات اللي عايشين في المنطقة اللي فيها الاجتياح محاصرين هالوقت بواسطة قوات الاحتلال”.

وتابع الرجل الذي نزح شمالا الليلة الماضية “الوضع هناك خطير جدا وكتير من الأسر نزحوا باتجاه خان يونس حتى من منطقة المواصي بعد ما صار الوضع مش آمن لهم”.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الحرب التي تشنها إسرائيل من الجو والبر على قطاع غزة، والتي نشبت بعد هجوم مباغت شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يواصل الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي شن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في مناطق أعلن الجيش سيطرته عليها قبل أشهر. ولا تزال الحركتان تطلقان صواريخ في بعض الأحيان صوب الأراضي الإسرائيلية.