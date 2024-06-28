أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين العالمية الجديدة

استحوذت أرامكو السعودية على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، وهي شركة عالمية جديدة متخصصة في حلول نقل الحركة، من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل.

تهدف الصفقة إلى تعزيز مساهمة أرامكو السعودية في تحول الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقل أكثر كفاءة.

تستهدف أرامكو السعودية ومجموعة رينو و”جيلي” دعم التحول المنظم في مجال الطاقة والتنقل في جميع أنحاء العالم من خلال مزيج من التقنيات، بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة، والهجينة، والكهربائية، والوقود البديل.

تتمثل مهمة شركة هورس باورترين المحدودة في قيادة السباق نحو تقنيات الجيل القادم ذات الانبعاثات المنخفضة.

ستساهم إمكانات أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير، بما في ذلك الوقود الاصطناعي والهيدروجين، في تطوير حلول منخفضة الكربون وأكثر استدامة.

وستستحوذ أرامكو السعودية على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة فيما ستحتفظ مجموعة “رينو” و”جيلي” بحصة متساوية لكلٍّ منهما بنسبة 45%. وسيستند السعر الذي ستدفعه أرامكو السعودية عند الإغلاق، والذي يخضع لشروط الإغلاق المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، على القيمة الكاملة للشركة وذلك بقيمة 7.4 مليار يورو.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز إسهام أرامكو السعودية في تحوّل الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقّل أكثر كفاءة. وتتضمن الاتفاقيات أيضًا إجراءات تعاون بين أرامكو السعودية و”فالفولين” في مجال التقنيات والوقود وزيوت التشحيم لتحسين أداء محركات الاحتراق الداخلي (ICE) التي تنتجها شركة هورس باورترين المحدودة، وذلك بشكل جماعي.