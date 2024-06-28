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فريق التحرير

28 يونيو 2024

موسم جدة 2024.. افتتاح أكثر من 5 مناطق ترفيهية بعضها جديدة

محليات
موسم جدة 2024.. افتتاح أكثر من 5 مناطق ترفيهية بعضها جديدة موسم جدة

افتتحت إدارة موسم جدة أولى مناطق موسم 2024 الذي يقام تحت شعار “من جديد”؛ وهي منطقة الـ “سيتي ووك”، و متطقة: “Warner Bros. Discovery Celebrate Every Story”، ومنطقة “Imagine Monet”.

ويتضمن الموسم مناطق خاصة مثل “سيتي ووك” التي تحتضن تسع تجارب تفاعلية، وأكثر من 30 لعبة حركية، وما يزيد على 30 لعبة من ألعاب المهارات والأركيد، وعرض ثلاث مسرحيات عربية، إلى جانب منطقتي “ليالي القاهرة” و”الصين”، ومناطق أخرى مثل “ببلي لاند”، و”قرية الرعب”، و”وندر وول”، و”متروبوليتان”، و”فن لاند”، والحديقة.

وتُقام منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تستقبل بمزيج من الألعاب والعروض الترفيهية التي تجمع أشهر القصص والشخصيات العالمية؛ أما منطقة “Imagine Monet” فتحتضن المعرض التفاعلي الأضخم لأشهر 200 لوحة للفنان العالمي كلود مونيه، باستخدام تقنيات حديثة وتصميم مبتكر، حيث تستقبل زوارها من الساعة الخامسة عصراً حتى الثانية عشرة صباحاً بمدخل نادي اليخوت.

وتشمل الفعاليات الأخرى في موسم جدة منطقة حديقة الأمير ماجد، والحفلات العالمية، والعديد من الفعاليات الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما يشهد الموسم في الأيام القادمة افتتاح مناطق ترفيهية جديدة وأماكن مفتوحة، تقدم تجارب فريدة وألعاباً ممتعة وأنشطة تناسب جميع الأعمار والفئات، مثل حديقة الحيوانات المغلقة، ومنطقة جدة البلد التاريخية.

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