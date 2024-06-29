ناقد رياضي لـ”الوئام”: منتخبات أوروبا لم تقدم أفضل أداء حتى الآن في اليورو

الوئام- خاص

أقيمت اليوم أول مواجهتين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بتأهل كل من سويسرا وألملنيا.

وتأهل 16 منتخبا من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلى الدور ثمن النهائي، وهي ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.

وعن المستوى في اليورو ومواجهات دور الـ16، يقول محمد حافظ، الناقد الرياضي، إن المنتخبات لم تقدم المستوى الأفضل حتى الآن، بسبب ضغط المباريات في الدوريات الكبرى، مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، موضحا أن أغلب اللاعبين خاضوا 50 مباراة أو أكثر على مدار الموسم.

ويضيف حافظ، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا ظهرت بشكل باهت في دور المجموعات، والاستثناء الوحيد كان منتخب إسبانيا الذي حقق العلامة الكاملة.

وبشأن مباراة إيطاليا وسويسرا،أوضح أن الطليان يعاني من غياب عناصر الخبرة، مثل الحارس دوناروما وباريلا وجورجينيو، مع تراجع المواهب لدى الطليان منذ سنوات، في المقابل منتخب سويسرا مستقر منذ سنوات مع السويسريين، وقدم دور مجموعات قويا، واحتل المركز الثاني خلف ألمانيا بـ5 نقاط، وكان قريبا من الفوز عليهم، كما أن منتخب الساعات متمرس في البطولات الكبيرة، مثل اليورو وكأس العالم، بوجود خط هجوم قوي، أحرز 5 أهداف وعناصر خبرة، مثل يان سومير وجرانيت شاكا وشيردان شاكيري وأكانجي وإيمبولو.

ويذكر الناقد الرياضي أن منتخب المانشافت يعيش فترة جيدة مع المدرب ناجلسمان، والفوز مستحق على الدنمارك.

ناقد رياضي لـ”الوئام”: ضغط المباريات سبب ضعف مستوى اللاعبين في اليورو

ناقد رياضي لـ”الوئام”: منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا ظهرت بشكل باهت في دور المجموعات

الملخص:

يرى محمد حافظ، الناقد الرياضي، أن منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا ظهرت بشكل باهت في دور المجموعات، والاستثناء الوحيد كان منتخب إسبانيا.

وبشأن مباراة إيطاليا وسويسرا، يصفها الناقد الرياضي بالصعبة على منتخب الأتزوري، بسبب غياب المدافع كالافيوري، وظهور المنتخب الأزرق بمستوى ضعيف في اليورو.