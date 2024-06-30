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فريق التحرير

30 يونيو 2024

ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

محليات
ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية، ومخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير.

كما ضبطت مخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي وآخر لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة حائل، بالإضافة إلى 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.

فيما قامت القوات الخاصة للأمن والحماية بضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

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