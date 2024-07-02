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فريق التحرير

3 يوليو 2024

بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هي الفئات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟

محليات
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هي الفئات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعديلات جديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يشمل قبول فئات جديدة، وذلك بغرض تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وزيادة شمولية النظام.

وقد تم تحديد الفئات المشمولة بالنظام الجديد في الآتي:

1. المشمولون بالنظام الجديد:

يشمل هذا النظام الخريجين الجدد الذين لم تكن لديهم مدة اشتراك في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية قبل تاريخ سريان النظام الجديد. حيث يتيح لهم النظام الجديد الاستفادة من سوانح التغطية والحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

2. المشمولون بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات:

يشمل هذا النظام المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة ميلادية ولديهم مدة اشتراك أقل من 20 سنة (240 شهرًا) عند تاريخ سريان التعديلات. سواء كانت المدد على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية بمجموع المدد بينهما.

3. غير المشمولين بالتعديلات:

لا يشمل هذا النظام المشتركين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ميلادية ولديهم مدة اشتراك 20 سنة (240 شهرًا) أو أكثر. إذ يظل هؤلاء على الأنظمة القديمة دون تعديل.

ووافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، على أن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

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