نادي الصقور السعودي يعلن عن مواعيد جديدة لفعالياته الرئيسية لهذا العام

أعلن نادي الصقور السعودي عن تحديثات هامة في مواعيد فعالياته الرئيسية لهذا العام، حيث تقرر أن يقام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر القادم، وسباق الملواح من 7 إلى 12 أكتوبر، وكلاهما في مقر النادي بملهم شمال الرياض.

كما أعلن النادي عن موعد كأس العلا للصقور، الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2025.

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي:

يهدف المعرض إلى إبراز التراث الثقافي والحضاري للمملكة ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز هواية الصقارة من خلال تسليط الضوء على الصقور والصيد والهوايات المرتبطة بها.

ومن أبرز مميزات المعرض هذا العام احتضانه لمنصة فريدة من نوعها لبيع الأسلحة بأنواعها في المملكة، حيث ستعرض شركات سعودية أكثر من 55 علامة تجارية عالمية للأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد.

كأس العلا للصقور:

يُعد كأس العلا للصقور، الذي يقام في قرية مغيراء التراثية بمدينة العلا، أغلى مسابقات الصقور في العالم، ويتم تنظيمه بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويجمع نخبة الصقارين من المملكة والعالم.

سباق الملواح:

يمثل سباق الملواح أهمية كبيرة للصقارين، حيث يعد بمثابة تمهيد لانطلاق كأس نادي الصقور السعودي ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024. ويتيح السباق للصقارين فرصة التعرف على قدرات صقورهم وتطويرها.