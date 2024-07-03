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فريق التحرير

3 يوليو 2024

بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الصينية: أقوى من أي وقت مضى

دوليات
بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الصينية: أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين بكين وموسكو أقوى من أي وقت مضى، خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأشاد بوتين في مستهل لقائه مع شي بالمنظمة التي تشكل كتلة سياسية واقتصادية إقليمية ترى فيها بكين وموسكو ثقلاً موازناً “للهيمنة” الأمريكية في الشؤون الدولية.

وقال بوتين في اللقاء الذي نقله التلفزيون الروسي إن منظمة شنغهاي “تعزز دورها كإحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل”.

وإلى جانب روسيا والصين، هناك أربع دول من آسيا الوسطى إلى جانب الهند وإيران وباكستان في المنظمة.

وبكين هي الشريك السياسي والاقتصادي الرئيسي لموسكو منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022 وفرض الغرب رزمات من العقوبات عليها.

وقال بوتين إن “العلاقات الروسية الصينية، وشراكتنا الشاملة وتعاوننا الاستراتيجي، تمر بأفضل فترة في تاريخها”.

وفي تصريح مقتضب، وصف شي بوتين بأنه “صديق قديم” وقال إن العلاقات الصينية الروسية على “مستوى عالٍ”.

وأضاف شي “في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والبيئة الخارجية، يتعين على الجانبين مواصلة التمسك بتطلعهما الراسخ لصداقة تدوم لأجيال مقبلة”.

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