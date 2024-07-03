الكويت تقبض على مواطنين بتهمة الانتماء لتنظيم محظور

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

وفي التفاصيل، أوضحت الداخلية في بيان لإدارة الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية بالوزارة متمثلة في جهاز أمن الدولة تمكنت من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، مشيرة إلى أنهم “نشروا أفكاراً في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم على الخروج من البلاد للالتحاق مع أعضاء التنظيم، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأفادت الوزارة إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.