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فريق التحرير

4 يوليو 2024

مساهمو “ميار” يوافقون على إصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم بـ 500 مليون ريال

اقتصاد
مساهمو “ميار” يوافقون على إصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم بـ 500 مليون ريال

أعلنت شركة ميار القابضة، اليوم الخميس، عن موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال.

وأوضحت “ميار” في بيان لها على “تداول السعودية” أن القيمة الأسمية للصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال تقدر بـ 500 مليون ريال، من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك مدته 24 شهرًا في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية بالسعودية.

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وأشارت إلى أن ذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك، والموافقة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة هو مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 هللة.

وذكرت أنه سيتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد عائد الصكوك التي سيتم إصدارها، وتحديد سعر تحويل الصكوك إلى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، وتحديد أي شروط أخرى تتعلق بإجراءات التحويل أو مدته.

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