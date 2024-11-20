“دكتور أوز”.. نجم التلفزيون يدخل فريق ترمب

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجرّاح محمد أوز الذي اكتسب شهرة واسعة بفضل برنامجه التلفزيوني “دكتور أوز” لتولّي منصب صحّي رئيسي في الولايات المتحدة، إذ عيّنه مديرًا لبرنامج التأمين الصحي العمومي العملاق.. فمن هو؟

محمد أوز، الذي وُلد قبل 64 عاماً لأبوين مهاجرين تركيين في كليفلاند، حقق نجاحاً كبيراً في مجال التلفزيون، لدرجة أنه نال نجمة على “ممشى المشاهير” في هوليوود.

ومع ذلك، فشل “دكتور أوز” في محاولته دخول عالم السياسة، حيث ترشّح في عام 2022 لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا بدعم من ترامب، لكنه لم ينجح.

“أوز” هو جرّاح قلب وصدر مخضرم مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مركز “بريسبيتيريان كولومبيا” الطبي في نيويورك، وكان أستاذاً في كلية الطب بجامعة كولومبيا.

اشتهر ببرنامج “دكتور أوز”، الذي عُرض من 2009 إلى 2022، وحصد من خلاله تسع جوائز إيمي.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن “أوز” دعمه لترشيح روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ومع ذلك، تعرّض لانتقادات بشأن تقديم معلومات مغلوطة حول بعض العلاجات والعقاقير، وهو ما نفاه مراراً.

في مقابلة أجراها عام 2009 مع “بي بي إس”، تحدث “أوز” عن ديانته، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه صوفياً، وأن عائلته كانت تضع الدين في مقدمة أولويات حياتها.