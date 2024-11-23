اتهامات تضطر الاتحاد الأوروبي لاستدعاء مبعوثه من النيجر

قالت هيئة العمل الخارجي الأوروبية، يوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيستدعي سفيره من النيجر بعد أن أثار الجيش الحاكم في البلاد تساؤلات بشأن إدارة وفد الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية المخصصة لضحايا الفيضانات.

أصدرت المجلس العسكري في النيجر، بيانا يوم الجمعة، اتهمت فيه سفير الاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بتقسيم صندوق بقيمة 1.3 مليون يورو، لمُساعدة ضحايا الفيضانات بين العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بطريقة غير شفافة، ودون التعاون مع السلطات، وأمرت بإجراء مُراجعة لإدارة الصندوق نتيجة لذلك.

وقال مكتب العمل الخارجي الأوروبي في بيان “يعرب الاتحاد الأوروبي عن خلافه العميق مع الادعاءات والمبررات التي قدمتها السلطات الانتقالية”، وبناء على ذلك قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل.