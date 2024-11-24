انطلاق المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بالرياض

انطلق صباح اليوم الأحد، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، في الرياض، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي كلمته بالمؤتمر قال، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، إن المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يهدف إلى حفظ حقوق وأخلاقيات التوائم الملتصقة.

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وأكد الربيعة، على أن السعودية وضعت نظامًا صحيًا رقميًا باستخدام التقنية للعناية بالتوأم الملتصقة، مشيرًا إلى ضرورة ألا نحرم التوائم الملتصقة حقوقهم.

ويشارك في المؤتمر، وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام)، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم.

وسيوقع على هامش المؤتمر عددًا من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفًا وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال؛ إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.