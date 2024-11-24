أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عن تدشين الموقع الإلكتروني للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

وانطلق صباح اليوم الأحد، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، في الرياض، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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ويشارك في المؤتمر، وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام)، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم.