ترمب: التعريفات الجمركية “شيء جميل” وحل لأزمتنا مع الصين وأوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تواجه عجزًا ماليًا ضخمًا مع العديد من الدول، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو فرض التعريفات الجمركية، التي بدأ تأثيرها بالفعل في جلب عشرات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأمريكي.

وأشار ترمب، عبر منصة “تروث سوشيال“، إلى أن التعريفات الجمركية أصبحت سارية المفعول، واصفًا إياها بأنها “شيء جميل” يمكن رؤيته في الواقع. وأضاف أن الفائض التجاري مع هذه الدول قد ازداد خلال فترة رئاسة الرئيس الحالي، جو بايدن، وتعهد بعكس هذا الوضع “بسرعة”.

وأكد ترمب أن التعريفات الجمركية ستكون في المستقبل أمرًا مفيدًا للغاية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الناس في المستقبل سيدركون قيمتها وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي.