ضبط 2198 مركبة بوقوف مخالف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2198 مركبة مخالفة خلال حملة ميدانية استهدفت المركبات التي تتوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الإدارة أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها على تطبيق الأنظمة المرورية والحفاظ على حقوق مستخدمي الطرق، خصوصًا ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على هذه المواقف بشكل أساسي لتيسير تنقلهم اليومي.

وشددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.