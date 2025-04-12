لافروف يشيد بفهم ترمب للصراع في أوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بأنه فهم أفضل للصراع في أوكرانيا من أي زعيم غربي آخر.

وقال لافروف في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوب تركيا: “عندما نتحدث عن إزالة الأسباب الجذرية لأي صراع، بما في ذلك الصراع الأوكراني، فهذا هو السبيل الوحيد لحل المشكلة وإرساء سلام دائم. إزالة الأسباب الجذرية”.

وأشار: “كان الرئيس ترامب أول، وحتى الآن، أعتقد، شبه الوحيد بين القادة الغربيين الذي صرّح مرارًا وتكرارًا، وبقناعة، بأن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو كان خطأً فادحًا. وهذا أحد الأسباب الجذرية التي ذكرناها مرارًا وتكرارًا”.