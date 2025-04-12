الأرصاد: لا توجد مؤشرات أولية لهطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المملكة تشهد هذا الأسبوع حالة من الاستقرار الجوي، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات أولية لهطول أمطار غزيرة على مناطق المملكة.

وأوضح العقيل في تصريحات تلفزيونية أن الحالة الجوية السائدة تتسم بنشاط الرياح في عدد من المناطق، وهو ما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرق المكشوفة، داعيًا إلى متابعة التحديثات اليومية من الجهات المختصة بشأن الأحوال الجوية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل التقلبات المعتادة خلال فترات الانتقال بين الفصول، حيث تشهد بعض المناطق موجات رياح نشطة دون أمطار، مع بقاء درجات الحرارة ضمن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.