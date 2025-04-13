باستثمارات تتجاوز 250 مليار ريال.. فرص واعدة للقطاع الرياضي بالسعودية

الوئام – خاص

قبل عدة أيام اختتمت في الرياض النسخة الأولى من منتدى الاستثمار الرياضي، الذي شهد التوقيع على 60 اتفاقية استثمارية، بمشاركة أكثر من 50 جهة وشريكًا إستراتيجيًا، الأمر الذي يعكس جاذبية وحيوية القطاع الرياضي السعودي.

وقد شهد القطاع الرياضي في المملكة تطورات استثنائية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الرياضة كجزء أساسي من الحياة اليومية وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية طموحة.

القيمة السوقية للقطاع الرياضي

ونتيجة لتلك الجهود الجبارة، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الرياضة في السعودية ارتفعت من أقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 إلى حوالي 32 مليار ريال في الوقت الحالي، مع استهداف الوصول إلى 83 مليار ريال بحلول عام 2030.

كما ارتفعت نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع السعودي إلى قرابة 50% بعدما كانت حوالي 13% قبل إطلاق الرؤية الأمر الذي يعكس نجاح المبادرات المجتمعية والتحفيزية.

ولتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة الرياضية تم التوسع في تأسيس الاتحادات الرياضية التي زادت بعدد 70 اتحادًا رياضيًا جديدًا منذ عام 2016م في كافة الألعاب الرياضية لتلائم احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية بما يعكس تنوع القاعدة الرياضية السعودية واتساعها لتشمل فئات لم تتح لها الفرصة من قبل لممارسة الرياضة.

حماية المحتوى الرياضي

وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بحماية المحتوى الرياضي من القرصنة، إدراكًا منها لأهمية هذه الخطوة الجوهرية من أجل تعزيز الاستثمار الرياضي والحفاظ على المنافسة وضمان استدامة المنافسات على المدى الطويل.

ويتجلى ذلك في تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل حقوق البث والنشر للمحتوى الرياضي، وذلك لمواكبة التطورات التقنية وتوفير إطار قانوني رادع للمخالفين.

وخلال استضافته في إحدى الجلسات الحوارية أكد خافيير تيباس على أهمية حماية المحتوى الرياضي من القرصنة، مشيرًا إلى أن “حماية المحتوى يمثل خطوة جوهرية من أجل الاستثمار الرياضي والحفاظ على المنافسة وضمان الاستدامة في المنافسات على المدى الطويل”.

الاستثمارات والبنية التحتية

ولتحقيق التنافسية وجذب المستثمرين إلى القطاع الرياضي، تم إطلاق مشروع خصخصة الأندية الرياضية، حيث استحوذت شركات وطنية كبرى على أندية عريقة لتعزيز الاستدامة المالية والحوكمة.

وتضمنت خطة الاستثمار في الرياضة السعودية الصادرة في 2021 أكثر من 88 فرصة استثمارية، من بينها 20 فرصة استثمارية ذات أولوية، تشمل الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.

ويتوقع محمد المسحل الأمين العام السابق لـ اللجنة الأولمبية السعودية أن يتخطى الاستثمار الرياض في المملكة حاجز الـ 250 مليار ريال خلال السنوات الست المقبلة، مع استمرار التوسع المتسارع في المشاريع الحيوية المرتبطة بقطاع الرياضة.

وتشمل الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الرياضي تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية العالمية المستوى، مما يعزز قدرة المملكة على استضافة الفعاليات الكبرى.

فعاليات رياضية عالمية

وخلال السنوات الأخيرة استضافت المملكة أكثر من 100 بطولة وفعالية دولية، مثل سباقات الفورميلا 1 وكؤوس السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولات الملاكمة العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى من بينها بطولة كأس التحدي الآسيوي في 2026 وكأس أمم آسيا لكرة القدم في 2027 وبطولة العالم لدراجات الطرق غير المرصوفة في 2028 والألعاب الأوليمبية الشتوية في 2029.

أما درة تاج البطولات الرياضية فسيكون في 2034 حين تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستشمل مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في دولة واحدة.

الأثر الاجتماعي المستدام

وتعمل الرياضة على تعزيز قيم التسامح والتعاون والمنافسة الشريفة، مما يساهم في بناء مجتمع صحي ونشط، كما أن البرامج والحملات التوعوية التي تحث على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية ترسخ ثقافة الرياضة بين المواطنين، وتعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يخص بناء مجتمع حيوي ورفع جودة الحياة وزيادة العمر المتوسط للسكان في المملكة.