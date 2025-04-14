الإطاحة بـ4 مخالفين وإحباط تهريب 828 كيلو قات في جازان

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إلقاء القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 720 كيلوجرامًا من نبات القات.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وفي عملية أخرى، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في إحباط تهريب 108 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.