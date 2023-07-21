بـ240 مليون يورو.. لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا سعوديا مغريا

تلقى الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، عرضا سعوديا مغريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يهدد فرص استمراره مع النيراتزوري.

ويعتبر لاوتارو مارتينيو ضمن الأعمدة الأساسية لإنتر ميلان، كما لعب دورا في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي 2023-2024، قبل خسارة اللقب على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

تفاصيل العرض السعودي لضم لاوتارو مارتينيز

وحسبما ذكرته شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن ناديا سعوديا لم يتم الكشف عن اسمه، يعرض على لاوتارو عقدا مدته 4 سنوات، براتب ضخم يبلغ 60 مليون يورو في الموسم.

وبالتالي سيحصل صاحب الـ25 عاما على ما يصل إلى 240 مليون يورو خلال مدة عقده حتى 2027.

ويتقاضى قائد إنتر ميلان 6 ملايين يورو في الموسم، مما يعني أن العرض السعودي سيرفع أجره السنوي 10 أضعاف ما يحصل عليه مع النيراتزوري.

🚨[EXCLUSIVO] Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60M cada uno.

*️⃣El delantero aún no dio la luz verde para avanzar por lo que todavía no hay contactos con Inter. pic.twitter.com/TXTklP0t5I — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 20, 2023

موقف إنتر ميلان من بيع لاوتارو مارتينيز

وحتى الآن لم يقدم النادي السعودي أي عرض رسمي إلى إنتر.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مارتينيز يعتبر واحدا من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم من قبل إدارة إنتر، لكونه ضمن خطط المدرب سيموني إنزاغي في الموسم الجديد 2023-2024.

موقف لاوتارو مارتينيز من العرض السعودي

ووفقا للتقارير الأخيرة، لم يعط لاوتارو موافقته على تلك الخطوة.

وحتى الآن، يبدو أن لاوتارو مارتينيز عازم على الاستمرار في أوروبا في الوقت الحالي.

ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان؟

جدير بالذكر أن مارتينيز انتقل إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2026.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 238 مباراة مع "النيراتزوري" سجل خلالها 102 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

يذكر أن مارتينيز فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية خلال شهر ديسمبر الماضي.