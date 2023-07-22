إبراهيموفيتش يهاجم مبابي: والديك يجب أن يصمتوا.. لن تكون أبدا أكبر من النادي

هاجم النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بعد قراره بعدم التجديد مع ناديه باريس سان جرمان.

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وفي تصريحات لمحطة "كانال بلوص"؛ قال إبراهيموفيتش: "هل اتخذ مبابي القرار الصحيح لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ لا، لقد وضع نفسه في موقف يكون فيه أهم من النادي، لكنك لن تكون أبدا أكبر من النادي".

تابع: "عندما يكون اللاعب صغير السن موهوبا، يمكنه بسهولة كسب المال، لذا أصبح والديه محامين ووكلاء ومدربين، العائلة تحولت من حالة لأخرى، هذه هي المشكلة، بتلك اللحظات تفقد الانضباط الذاتي وتنسى هويتك".

أضاف زلاتان: "الأب والأم وكل من يرتبط باللاعب، يعتقدون أنهم أصبحوا نجوما، يتحدثون في الصحف، يجب أن يصمتوا، الأمر كله متروك لابنك كي يعمل بانضباط".

أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، الأمر الذي أشعل الصراع بين الطرفين.

وقدم سان جيرمان عرضًا خياليًا لمبابي من أجل تجديد عقده، لكن النجم الفرنسي رفض علنًا هذا العرض، وكشف أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي يفيد بذلك.

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وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل.

من جانبه، وضع سان جيرمان مبابي بين خيارين، إما تجديد العقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الاستفادة من عائد بيعه، بدلًا من فقدان اللاعب مجانًا الصيف المقبل.