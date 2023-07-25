الاتحاد العربي يبدأ بيع تذاكر كأس الملك سلمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الثلاثاء، بيع تذاكر أولى مواجهات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وتُنظم بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم ويحظى بدعم وتنظيم متميز من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 🔔 تذاكر مباريات البطولة متاحة الآن عبر الرابط :

👇https://t.co/kVa2JVC2KT pic.twitter.com/A3SGKtskOv — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 25, 2023

وتبدأ البطولة يوم الخميس الموافق 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا عربيًا.

ويقص السد القطري ونظيره الوداد المغربي، الخميس، شريط بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويُنظم حفل الافتتاح قبل مواجهة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، فيما يواجه الصفاقسي التونسي الشرطة العراقي.

وفي ختام مباريات يوم الخميس، يلتقي الترجي التونسي والاتحاد في تمام العاشرة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

أسعار التذاكر

تبدأ أسعار التذاكر من 80 ريال و100 ريال لفئة PREMIUM، و550 ريال لفئة الذهبية.

فيما بلغت تذاكر كبار الشخصيات 1200 ريال.

جوائز البطولة

تبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أكثر من 10 ملايين دولار.

يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 5ر2 مليون دولار.

بينما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، و يحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.

اقرأ أيضاً:

بالقميص الجديد.. النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان