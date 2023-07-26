وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت لجنة الحج والزيارة، أمس الأربعاء، وصول أكثر من 665 ألف حاجّ من جنسيات مختلفة، إلى المدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج.

وذكرت اللجنة أن 665 ألفاً و523 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة، عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

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عدد الحجاج المغادرين

في غضون ذلك، بلغ إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم 537 ألفاً و926 حاجاً، حسبما ذكرت الإحصائية، فيما وصل عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم، إلى 127 ألفاً و512 حاجاً.

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