ديوان المظالم يختتم ورشة عمل استعدادًا لإطلاق خدمات منصة التنفيذ الإدارية

اختتم ديوان المظالم أمس, ورشة عمل حول خدمات منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، لتدارس الوضع والشكل النهائي للمنصة قبيل إطلاقها، وبداية تلقي طلبات التنفيذ الإدارية من خلالها مطلع الشهر الهجري القادم.

وناقش مجموعة من المتخصصين من الإدارات المعنية في محكمة التنفيذ الإدارية، بحضور رئيس المحكمة الشيخ عبدالله السبر، على مدار يومين، آلية عمل المنصة وفحص خدماتها على البيئة التجريبية قبل نقلها على البيئة الفعلية، ومراجعة جميع الإجراءات للتأكد من استيفاء الإجراءات النظامية، وسلامة الخدمات من الناحية التقنية، واستيفاء الضوابط السيبرانية.

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات في سبيل تطوير المنصة وتجويد خدماتها، حيث تسبق الورشة إطلاق المنصة مع تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في الرابع من شهر صفر القادم.

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