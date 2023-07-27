قبل انطلاق كأس الملك سلمان.. الجابر الهدّاف التاريخي لـ البطولة العربية للأندية

يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال ومنتخب السعودية، هو الهداف التاريخي للبطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها، فيما سيكون من الصعب أن ينكسر رقمه في النسخة المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وتنطلق نسخة 2023 مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقًا.

ويتربع سامي الجابر على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة العربية للأندية التي انطلقت عام 1982، برصيد 24 هدفًا.

ويتفوق سامي الجابر بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، السعودي الآخر طلال المشعل نجم الأهلي والاتحاد والنصر السابق، إذ يأتي في المركز الثاني برصيد 16 هدفًا.

ولن يتمكن أي لاعب آخر من معادلة أو كسر رقم سامي الجابر التاريخي في المستقبل القريب، خصوصًا أن معظم اللاعبين في قائمة الهدافين التاريخيين قد اعتزلوا اللعب.

وجاءت أهداف سامي الجابر في البطولة العربية مع الهلال السعودي، الذي تألق بين صفوفه لمدة 18 عامًا في الفترة من 1989 حتى 2007.

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وبفضل أهدافه، تمكن سامي الجابر من قيادة الهلال للتتويج بلقبين في البطولة العربية للأندية عامي 1994 و1995.

وتوج الهلال بلقب عام 1994 بعد أن هزم الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة قبلها بالتعادل السلبي.

وفي عام 1995 تمكن الهلال من الحفاظ على لقبه بعد أن فاز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

بطولات سامي الجابر مع الهلال

وإلى جانب لقبي البطولة العربية، حقق سامي الجابر العديد من البطولات بقميص الهلال على مر التاريخ.

وحقق سامي الجابر دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرة، والدوري السعودي 5 مرات، وكأس ولي العهد 5 مرات، وكأس الاتحاد السعودي 4 مرات، وكأس المؤسس السعودي مرة، وكأس السوبر العربي مرة، وكأس الخليج للأندية مرة، وكأس السوبر المصري السعودي مرة.

قائمة الهدافين التاريخيين لـ البطولة العربية للأندية

- السعودي سامي الجابر - 24 هدفًا.

- السعودي طلال المشعل - 16 هدفًا.

- التونسي هيكل قمامدية - 16 هدفًا.

- التونسي زبير السافي - 14 هدفًا.

- المصري عبدالحليم علي – 13 هدفًا.

- المغربي مصطفى بيضوضان – 12 هدفًا.

- السعودي سعد الحارثي – 12 هدفًا.

- السعودي حمزة إدريس – 12 هدفًا.

- الجزائري عبد الملك زياية – 10 أهداف.

- الأردني حسونة الشيخ – 10 أهداف.

- الأردني محمود شلباية – 10 أهداف.

- السعودي عيسى المحياني – 10 أهداف.

- البرازيلي رومارينيو – 10 أهداف.

- البرازيلي سيرجيو ريكاردو – 10 أهداف.