الخطوط السعودية تستعرض نماذج مقترحة لمقاعد أسطولها الجديد

استعرضت الخطوط السعودية، مجموعة من النماذج المقترحة لمقاعد درجتي الأعمال والضيافة، التي سيتم تركيبها على الأسطول الجديد لطائراتها، بجانب تطوير أسطول طائراتها الحالي.

يأتي ذلك بهدف إحداث تغيير جذري في مفهوم تجربة السفر، بما يتواكب مع مبادرات التوسع في عدد الوجهات، لتحقيق مستهدفات ربط العالم بالمملكة، حيث تم تصميم النماذج بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال تصميم مقاعد الطائرات.

وتضمنت المقاعد التي تم عرضها على مدى ثلاث أيام بقاعة "السعودية" خلال مناسبة دُعي لها أعضاء برنامج الولاء "الفرسان", بحضور مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، جناحاً جديداً لفئة درجة الأعمال، ونماذج لمقاعد درجة الضيافة المجهزة بأحدث وسائل الراحة.

جدير بالذكر، أن الخطوط السعودية بصدد تحديث أسطولها من الطائرات، من خلال 39 طائرة جديدة من طراز بوينج B787 دريملاينر, والمتوقع وصول طلائعها ابتداءً من عام 2025م.

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