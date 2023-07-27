أوكرانيا.. تمديد الأحكام العرفية ولا انتخابات برلمانية في أكتوبر

صوت البرلمان الأوكراني، الخميس، لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوماً أخرى حتى 15 نوفمبر، مستبعداً إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر.

كانت أوكرانيا، فرضت الأحكام العرفية في 24 فبراير 2022، بالتزامن مع انطلاق الغزو الروسي. ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد.

الأغلبية الساحقة تؤيد تمديد الأحكام

وقال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق تليجرام، إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام العرفية.

ولا يمكن إجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية، وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها تصويت كبير بسبب الحرب..

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ومن المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في مارس من العام المقبل 2024.

واشنطن لا تؤيد الهجوم الأوكراني على موسكو

في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تعليقها على الهجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا، والذي ألحق أضرارا بمباني في موسكو، إن الولايات المتحدة لا تدعم هجمات كييف داخل روسيا.

الخارجية الروسية أعلنت عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهم طائرات مسيرة بدون طيار، والتي استهدفت مبان في روسيا ومنشآت في شبه جزيرة القرم.

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها لا ندعم الهجمات داخل روسيا، مضيفة أن شبه جزيرة القرم، التي تعرضت للقصف هي أرض أوكرانية من وجهة نظر الولايات المتحدة.

وألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، باللوم في الصراع الجاري على موسكو، معتبرة أنها روسيا بإمكانها أن تستعيد السلام إذا سحبت قواتها من الأراضي الأوكرانية.