محمد صلاح يودع هندرسون برسالة عاطفية (فيديو)

ودع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي زميله السابق جوردان هندرسون بعد انتقاله رسميا للاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشر ليفربول عبر قناته على "يوتيوب" مقطع فيديو للاعبي الفريق وهم يودعون قائدهم جوردان هندرسون، الذي رحل عن النادي بعد 12 عاما قضاهم بين أسوار أنفيلد.

وظهر محمد صلاح في الفيديو ليصف هندرسون بالقائد العظيم والشخص الرائع بعد مزاملته لـ6 أعوام، حيث قال: "لعبنا معًا لمدة 6 سنوات وكان من دواعي سروري اللعب معك".

اقرأ أيضا.. الاتحاد وليفربول يقتربان من حسم صفقة فابينيو

وأضاف: "الجميع يحبك هنا، يا لك من قائد عظيم، يا لك من شخص عظيم".

وواصل صاحب الـ31 عاما: "قضينا وقتًا رائعًا معًا، تشاركنا الكثير من اللحظات لا تنسى، وكنت دائما هناك من أجل الجميع".

واختتم قائلا: "لا أعرف بالضبط ماذا أقول، ولكننا سنفتقدك كثيرًا، الجميع في الفريق سيفتقدك".

An emotional farewell from the Reds to the skipper ❤️ pic.twitter.com/F8yBeC7iQW

— Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023