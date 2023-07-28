محمد صلاح يودع هندرسون برسالة عاطفية (فيديو)

ودع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي زميله السابق جوردان هندرسون بعد انتقاله رسميا للاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشر ليفربول عبر قناته على "يوتيوب" مقطع فيديو للاعبي الفريق وهم يودعون قائدهم جوردان هندرسون، الذي رحل عن النادي بعد 12 عاما قضاهم بين أسوار أنفيلد.

محمد صلاح يودع هندرسون

وظهر محمد صلاح في الفيديو ليصف هندرسون بالقائد العظيم والشخص الرائع بعد مزاملته لـ6 أعوام، حيث قال: "لعبنا معًا لمدة 6 سنوات وكان من دواعي سروري اللعب معك".

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وأضاف: "الجميع يحبك هنا، يا لك من قائد عظيم، يا لك من شخص عظيم".

وواصل صاحب الـ31 عاما: "قضينا وقتًا رائعًا معًا، تشاركنا الكثير من اللحظات لا تنسى، وكنت دائما هناك من أجل الجميع".

واختتم قائلا: "لا أعرف بالضبط ماذا أقول، ولكننا سنفتقدك كثيرًا، الجميع في الفريق سيفتقدك".

An emotional farewell from the Reds to the skipper ❤️ pic.twitter.com/F8yBeC7iQW — Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023

ليفربول والاتفاق يعلنان صفقة هندرسون

وذكر ليفربول، في بيان رسمي نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، "النادي يؤكد أن هندرسون أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتفاق".

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو يبرز أهم لقطات مسيرة هندرسون في الملاعب الإنجليزية، وعلق "مزيج إنجليزي فاخر في معقل الدهناء".

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ولم يكشف الناديان عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن اللاعب الإنجليزي وقع عقدًا مع الاتفاق حتى عام 2026 في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

وانضم هندرسون إلى معسكر الاتفاق في تركيا، بعد توقيع العقود.

وكان هندرسون انتقل إلى ليفربول عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ولعب 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61، وحصد 8 ألقاب على رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.