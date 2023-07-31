واشنطن: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن فرص الرجوع عن الانقلاب الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي باتت ضئيلة، موضحًا أنه إذا خلصت واشنطن إلى حدوث انقلاب في النيجر، فإنها ستلتزم بالقانون الأميركي.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي تحدث لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه - أن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي تجاه النيجر؛ يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة، مؤكدًا دعم واشنطن لمساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة.

وتابع المسؤول الأمريكي، أن قدرة بلاده على مساعدة النيجريين على الرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة؛ سوف يعتمد على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين.

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كما شدد المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، على أن أي تغيير في الحكومة سيؤثر على قدرة واشنطن على الانخراط في النيجر، مردفًا: "واشنطن نفضل أن يكون لدينا شريك جيد وحكومة منتخبة، وهذه هي الطريقة الافضل للتصدي للإرهاب".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من 3 سنوات في غرب ووسط أفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

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