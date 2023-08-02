تشافي يعلن رحيل ديمبيلي عن برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، طلب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع عثمان ديمبيلي على التعاقد معه لمدة خمس سنوات مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

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وتم استبعاد ديمبيلي من مباراة برشلونة الودية أمام ميلان الإيطالي في إطار جولة أبطال كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز البارسا 1-0.

تصريحات تشافي عن ديمبيلي

وجاءت تصريحات تشافي لتؤكد قيام ديمبيلي بإبلاغ برشلونة بالفعل برغبته في الرحيل إلى باريس سان جيرمان، بعدما تداولت الصحف الإسبانية تلك الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال تشافي في تصريحات بعد مباراة برشلونة وميلان لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد تقدم ديمبيلي بطلب المغادرة، لديه عرض من باريس سان جيرمان، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، ونحن محبطون بسببه".

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وأضاف مدرب برشلونة: "هو قرار سيء بالنسبة لي، لكنه قرار شخصي، لقد اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، ولكن هذا هو قانون السوق، لا يمكننا منافسة العرض الذي قدموه له".

وما يؤكد اقتراب ديمبيلي من مغادرة برشلونة هو نقل الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) تصريحات تشافي عن طلب اللاعب الفرنسي الرحيل.

يذكر أن ديمبيلي جلس في المدرجات خلال مباراة برشلونة وميلان، وبعدما سجل أنسو فاتي هدف الفوز للفريق الكتالوني ذهب للاحتفال مع اللاعب الفرنسي.