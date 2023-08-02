مشهد صادم.. مارسيلو يتسبب في أسوأ إصابة بتاريخ كرة القدم

شهدت مباراة أرجنتينوس جونيورز وفلومينينسي في كأس ليبرتادوريس واقعة صادمة بطلها النجم البرازيلي مارسيلو، أسطورة ريال مدريد السابق.

وفي أثناء المباراة التي أقيمت في بوينس أيرس، حاول مارسيلو لاعب فلومينينسي المرور من لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس بطريقته المعتادة في المراوغة بعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني، لكنه تسبب في إصابة الأخيرة بدون قصد.

مارسيلو يتسبب في كسر ساق منافسه ويتعرض للطرد

وأثناء مرور مارسيلو من لاعب أرجنتينوس، حاول الأخير قطع الكرة، لكن ساقه مرت أسفل قدم مارسيلو، الذي دهسها بشكل غير متعمد، ليسقط اللاعب على الأرض وهو يصرخ من شدة الألم.

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وتعرضت ساق لاعب الفريق الأرجنتيني لكسر فوري، ما جعل مارسيلو يوقف اللعب ويتعرض لصدمة، بعدما تسبب في تلك الإصابة مروعة التي وصفها المتابعون بالأسوأ في تاريخ كرة القدم.

ورغم أن الإصابة جاءت بشكل عارض، لكن الحكم أشهر بطاقة حمراء في وجه مارسيلو، ليغادر الملعب باكيا.

وقال نادي أرجنتينوس جونيورز إن "سانشيز نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مضيفاً أن النادي سيصدر بياناً في وقت لاحق حول آخر مستجدات إصابة اللاعب.

وكتب مارسيلو في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي".

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وأضاف: "لقد أصبت زميلاً لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء، كل دعمي لك يا لوسيانو سانشيز".

من جانبه، نشر ناديه البرازيلي فلومينينسي رسالة دعم ومساندة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وقال فيه: "يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة الليلة".

يذكر أن مباراة ذهاب دور الـ16 بين أرجنتينوس وفلومينينسي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.