بنزيما يتفوق على كل لاعبي كأس الملك سلمان للأندية

تفوق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، على كل لاعبي الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في المملكة العربية السعودية، بتصدره جدول ترتيب البطولة حتى الآن.

ويتصدر كريم بنزيما جدول هدافي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال برصيد 3 أهداف، سجلها بواقع هدف في كل مباراة من مباريات دور المجموعات.

وفض بنزيما شراكته مع سيد عبدالله الشهير بـ"نيمار"، لاعب الزمالك المصري، الذي كان مستاويًا معه برصيد هدفين بنهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام مساء اليوم الخميس 4 مباريات في ختام دور المجموعات من البطولة، وهي مباريات الجولة الثالثة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويمكن لنيمار الزمالك أن يتعادل مجددًا مع بنزيما حال سجل هدفًا في مباراة فريقه ضد النصر ضمن المجموعة الثالثة.

كما أن كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، يملك في رصيده هدفًا، أحرزه ضد الاتحاد المنستيري، ويحتاج لتسجيل ثنائية في شباك الزمالك كي يتساوى مع بنزيما.

بنزيما يتألق في دور المجموعات

وتألق بنزيما وأحرز 3 أهداف أمام كل من الترجي التونسي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

ولعب المهاجم الفرنسي مباراتي الترجي والصفاقسي التونسيين ضمن التشكيل الأساسي، بينما شارك ضد الشرطة العراقي كبديل في الشوط الثاني.

وبفضل أهداف بنزيما الثلاثة تمكن الاتحاد من تحقيق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات.