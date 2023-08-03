“العلامة الكاملة” تميّز الاتحاد في كأس الملك سلمان للأندية

حقق الاتحاد رقمًا مميزًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأصبح الاتحاد الفريق الوحيد - حتى الآن - الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات من البطولة بتسجيل 3 انتصارات.

وجمع الاتحاد 9 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، بعد الفوز على كل من: الترجي التونسي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي على الترتيب.

وفاز الاتحاد على الترجي 2-1، ثم على الصفاقسي 1-0، واختتم دور المجموعات بانتصار على الشرطة بنتيجة 2-1.

ويلتقي الاتحاد نظيره الهلال بعد غدٍ السبت في الدور ربع النهائي من البطولة.

رقم الاتحاد مهدد

ولم ينتهِ دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد، إذ تقام مساء اليوم الخميس 4 مباريات في ختام هذا الدور، تمثل الجولة الثالثة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويمكن للرجاء المغربي أو الوحدة الإماراتي أن يعادل رقم الاتحاد بتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات.

فالرجاء والوحدة حققا الانتصار في الجولتين الأولى والثانية، ويمكن لأي منهما أن يعادل رقم الاتحاد حال الفوز اليوم.

ويلتقي الرجاء نظيره الوحدة عند الساعة 04:00 مساءً ضمن المجموعة الرابعة.

اقرأ أيضًا:

ريال مدريد يخسر أمام يوفنتوس في ختام استعداداته للموسم الجديد

تشيلسي يتعادل مع بروسيا دورتموند قبل قمة ليفربول

“سأفعل ما بوسعي لنفوز بكل شيء”.. أول كلمات ماني للاعبي النصر

سجل للمباراة الثالثة.. ميسي يصل إلى هدفه الخامس مع إنتر ميامي