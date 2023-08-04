مدرب منتخب زامبيا للسيدات متهم بالتحرش

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة عن فضيحة جديدة في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزلندا وأستراليا.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة في بيان رسمي اليوم الجمعة أنه يحقق في مزاعم تحرش جديدة تتعلق بمنتخب زامبيا للسيدات المشارك في البطولة.

وذكر "فيفا" أنه تلقى شكوى تتعلق بالتحرش في منتخب زامبيا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، مكتفيًا بأنه "يأخذ هذه المزاعم بجدية بالغة".

من جانبها، أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية الشهيرة أن بروس موابي، مدرب المنتخب الزامبي، لمس بيديه صدر إحدى لاعبات الفريق.

موقف الاتحاد الزامبي من مزاعم واقعة التحرش

وفي أول رد على هذه الأنباء، قال مصدر في الاتحاد الزامبي لكرة القدم لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، "فوجئنا بسماع مزاعم قيام المدرب بالتحرش".

ولم تتقدم أي لاعبة أو مسؤول من بعثة منتخب زامبيا المشاركة في المونديال بأي شكوى للاتحاد.

وذكر الاتحاد أن اللقطات المسجلة للتدريبات من شأنها أن تثبت عدم حدوث مثل هذه الواقعة، ولكن الاتحاد سيتخذ اجراءات تأديبية إذا ظهرت أدلة.

في العام الماضي، حدثت فضيحة تتعلق بمنتخب السيدات الزامبي، عقب انتشار مزاعم اعتداء جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا قدم منتخب زامبيا في كأس العالم للسيدات 2023؟

وودع منتخب زامبيا بطولة كأس العالم المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب زامبيا في آخر مبارياته على منتخب كوستاريكا 3 / 1 ليحقق أول نقاط له في البطولة، علمًا بأن الفريق كان قد تغلب على المنتخب الألماني بشكل مفاجئ 3 / 2 في مباراة ودية قبل البطولة.