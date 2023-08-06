هاري كين يسجل “سوبر هاتريك” في فوز ودي لتوتنهام

قاد هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير، فريقه لتحقيق فوز كبير على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-1 في مباراة ودية أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد 2023-2024.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن شاختار دونيتسك أدرك التعادل بهدف أحرزه كيفن كيلسي في الدقيقة 45.

وفرض توتنهام سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 4 أهداف أخرى، منها 3 بتوقيع هاري كين في الدقائق 50 و55 و79 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للقاء بلا منازع بتسجيله "سوبر هاتريك".

وأنهى ديك سكارليت مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

ويأتي تألق هاري كين في ظل التقارير التي تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد توتنهام لافتتاح الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يواجه مضيفه برينتفورد يوم الأحد المقبل في الجولة الافتتاحية.

ويأمل توتنهام في استعادة بريقه في المسابقة العريقة، بعد ظهوره الباهت في الموسم الماضي، الذي شهد حصوله على المركز الثامن، ليبتعد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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