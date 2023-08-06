الفوز السادس.. بروسيا دورتموند يستعد للموسم الجديد بثلاثية أمام أياكس

فاز بروسيا دورتموند الألماني على نظيره أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3/1، اليوم الأحد، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

وتقدم بروسيا دورتموند في الدقيقة السادسة عن طريق جوليان براندت، قبل أن يدرك بريان بروبي التعادل لأياكس بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 54 سجل فيليكس نيمشا الهدف الثاني لدورتموند، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 60.

بروسيا دورتموند يحقق الفوز السادس

ويعتبر هذا الفوز هو السادس لبروسيا دورتموند خلال فترته التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد بعد خوض 7 مباريات هذا الصيف.

وتغلب الفريق الذي يرتدي الألوان الصفراء والسوداء على كل من: فيستفاليا راينيرن الألماني بنتيجة 7-0، وروت فاي أوبرهاوزن الألماني بنتيجة 3-2، وروت فايس إريفيت الألماني بنتيجة 2-1.

كما تغلب بروسيا دورتموند على سان دييجو لويال الأمريكي بسداسية نظيفة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-2، قبل فوزه على أياكس اليوم.

Preseason comes to a close with a W 🗣️ Next: Pokal 👊 pic.twitter.com/vX3GFdTJ4r — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 6, 2023

ويعتبر تشيلسي الإنجليزي هو الفريق الوحيد الذي فشل بروسيا دورتموند في الفوز عليه هذا الصيف، إذ اكتفى بالتعادل معه بنتيجة 1-1.

وسيبدأ دورتموند مشواره في الدوري الألماني بمواجهة كولون يوم السبت المقبل، فيما يلعب أياكس مع هيراكليس في اليوم ذاته في انطلاق الدوري الهولندي.