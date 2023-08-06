بـ29 شرطًا.. غلق باب التسجيل في مزاد الهجن الخميس

أعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأحد أن يوم الخميس المقبل سيكون آخر موعد للتسجيل في مزاد الهجن للبائعين والمشترين المقرر إقامته على هامش مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف للهجن.

ووضع الاتحاد 29 شرطًا لطلب الدخول في مزاد الهجن، 15 منها للمشتري على أن يدفع مبلغ ضمان قدره عشرة آلاف ريال عن طريق الحوالة البنكيّة باسم الاتحاد، و14 للبائع وأن يقر بالتزامه بكافّة الأنظمة واللوائح والتعليمات والأعراف المعمول بها في المملكة كما يقرّ بالتزامه بتوجيهات لجنة المزاد على وجه العموم.

وأوضح الاتحاد أنه في حال رسي المزاد على أي شخص فإنّه يجب عليه أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من المزاد مباشرةً على أن تكون أقصّى مدة هي يوم واحد من تاريخ انتهاء المزايدة، وفي حال لم يدفع بقيّة المبلغ خلال المدة المشار لها في هذا البند، فإنّه يعد بذلك في حُكم الممتنع، وبناءً عليه يجوز للجنة المزاد سحب مبلغ الضمان لمصلحتها".

وأضاف "في حال امتنع أي شخص رسى عليه المزاد من سداد المبلغ المتبقّي "محل المزايدة" أو في حال عدّ في حُكم الممتنع تقوم لجنة المزاد بسحب الضمان كاملاً لمصلحتها والغاء المزايدة على ذات الهجن".

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن المشتري سيتكفل بنقل الهجن في نفس اليوم وفي حال عدم نقلها يترتب عليه دفع مبلغ 1000 ريال عن كل يوم لقاء تكلفة إيواء الهجن لمصلحة لجنة المزاد، ويجوز للجنة المزاد عدم تسليم الهجن للمشتري إلّا بعد دفع المبالغ المترتبة على تكلفة الإيواء, بالإضافة إلى أنّه سيتم إضافة خمسة في المائة من قيمة شراء الهجن وذلك لقاء نسبة الرسوم الإدارية للاتحاد السعودي للهجن.