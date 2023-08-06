الشباب يقصي الوحدة ويواجه الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تأهل الشباب لمواجهة نظيره الهلال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، بعد فوزه المثير على حساب الوحدة الإماراتي.

وتغلب الشباب على الوحدة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من مباراتهما في ختام الدور ربع النهائي من البطولة، مساء اليوم الأحد، بالتعادل السلبي.

وهذه هي سادس مباراة في البطولة تنتهي بدون تسجيل أهداف.

الهلال كان تأهل بدوره إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت في قمة مباريات الدور ربع النهائي.

واكتمل بذلك عقد الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي، إذ يلعب الشباب ضد الهلال، فيما يلتقي النصر أمام الشرطة العراقي، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

حالتا طرد في مباراة الشباب والوحدة

وأهدر الشباب والوحدة كل الفرص التي أتيحت لهما على مدار التسعين دقيقة، هي عمر الوقت الأصلي للمباراة، ليلجآن إلى ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة رقمًا سلبيًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بطرد إياجو سانتوس، لاعب الشباب، في الدقيقة 27، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR، وكذلك عبدالله الكربي، لاعب الوحدة الإماراتي، عند الدقيقة 67.

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وهذه هي أول مباراة في النسخة الجارية من البطولة العربية للأندية التي تشهد طرد لاعب من كل فريق.

كانت مباراة الاتحاد والصفاقسي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى شهدت حالتي طرد، لكن البطاقتين كانتا من نصيب ثنائي الفريق التونسي الحسين علي، وموسى كونتي.

يذكر أن كأس الملك سلمان للأندية شهدت حتى الآن 8 بطاقات حمراء.