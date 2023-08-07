كريم بنزيما: متحمس للبداية وسعيد لرؤية النجوم في دوري روشن السعودي

أعرب كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي والمُنضم حديثاً لنادي الاتحاد، عن سعادته بالانضمام لدوري روشن السعودي.

فيديو | لاعب #الاتحاد كريم بنزيما: أنا متحمس للبداية وسعيد لرؤية النجوم في دوري روشن السعودي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/ZX3It4DEn7 — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 7, 2023

وقال بنزيما، خلال كلمته، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في مدينة جدة: "متحمس لبداية الدوري السعودي وسعيد لرؤية هذه النجوم خلاله".

وشارك كوكبة من النجوم العالم المنضمين حديثًا إلى الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحفل التدشين، أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، والسنغالي ساديو ماني.

ونشر النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، الاثنين، فيديو عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وهو يؤدي مناسك العمرة، حيث أرفق بنزيما الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، تعليق قال فيه: "الحمد لله".

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