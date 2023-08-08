رابطة العالم الإسلامي تدشن أعمال مشروع المتحف الدولي للقران الكريم

دشن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أعمال مشروع المتحف الدولي للقرآن الكريم، وذلك في مقر الرابطة بمكة المكرمة.

وقال العيسى، إن المتحف سيتضمن سرداً تاريخياً لمخطوطات المصحف الشريف، إضافة إلى استعراض أهم مخرجات المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والمؤلفات ذات الصلة بالقران الكريم وعلومه، حيث إن مجموع ما تم رصده من قبل الرابطة من الرسائل الجامعية في علوم القرآن الكريم، حتى تاريخ هذا التدشين يناهز 15 ألف رسالة علمية.

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وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن زوار مبنى الرابطة، سيتمكنون من الاطلاع على محتويات المتحف، ويتجولون في وقت وجيز حول العالم من خلال أروقته على فروعه الدولية الدائمة، مشتملاً في كل محطة ما يحتاجه الزائر من محتوى.

وبين الدكتور العيسى، أن المتحف يستهدف في فروعه العالمية خاصة، التعريف بالقيم القرآنية، والأحكام الحكيمة التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم، قال الله تعالى: "ونزَّلنا عليك الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ، وهدىً ورحمةً وبُشرى للمسلمين"، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "كان خُلقه القرآن".

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