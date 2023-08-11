الموارد البشرية تخفض غرامات نظام العمل إلى 80 %

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، وصولًا إلى 80 %، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيه

وأعلنت الوزارة في بيانها، عن تخفيض في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة "استطلاع"، غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.

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وقلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.

كما وضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.

وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.

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