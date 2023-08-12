“معدات موسكو في قبضة كييف”.. أوكرانيا تقاتل في الحرب بسلاح روسي

تمكن الجيش الأوكراني مع بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، منذ نحو عام من الاستيلاء على أسلحة روسية خلال الهجمات العسكرية، فوفقًا للعديد من العسكريين فإنّ القوات الأوكرانية استولت على معدات تابعة لموسكو، والتي من بينها نحو 300 دبابة روسية، وهو ما يكفي لتزويد 10 كتائب.

أسلحة متنوعة

في تقرير نشرته "دويتشه فيله" قال أحد العسكريين الأوكرانيين، وتحديدا الكولونيل أولكسندر ساروبا، والذي يحقق في الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022: "روسيا تتنافس مع الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة"، مشيرًا في حديثه إلى الأسلحة والمعدات الروسية التي استولى عليها الجيش الأوكراني خلال الحرب، والتي تستخدمها كييف الآن في هجومها المضاد ضد موسكو.

فوفقا لـ"ساروبا" فإنّ أوكرانيا تمتلك حاليا أكثر من 800 نظام مدفعية ودبابات وناقلات جند مدرعة مملوكة لروسيا، إلى جانب عدد من المركبات الأخرى، وتتكون الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أيضًا من المعدات ذات الصلة المستخدمة في العمليات القتالية، على سبيل المثال، الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، كما تم جمع أسلحة صغيرة، مثل المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية التي يبلغ عددها الآلاف.

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استخدام السلاح

الأسلحة التي صادرتها القوات المسلحة الأوكرانية، في كثير من الحالات صودرت خلال عمليات هجومية، فكلما تقدمت القوات الأوكرانية بشكل أسرع، زاد احتمال تمكنها من العثور على معدات روسية مهجورة بأقل قدر من الضرر، حيث أن الجنود الروس يتركون معداتهم وراءهم، غالبًا بسبب خلل طفيف في تلك المعدات، وفقًا لـ"ساروبا"، والذي تحدّث عن أنّ كل شيء يعتمد على حالة السلاح الذي يعثرون عليه فإذا كان قابلاً للاستخدام، فيتم تسجيله لدى الوحدة العسكرية ويسمح باستخدامه في ساحة المعركة. خلاف ذلك، يمكن إصلاحه أولاً. وإذا لم يكن الأفراد العسكريون من ذوي الخبرة في التعامل مع هذا السلاح بالذات، يتم تدريبهم وفقا لذلك.

وقال "ساروبا" إن القوات الأوكرانية استولت على عدد كبير من الدبابات الروسية - حاليًا حوالي 300، وهو ما يكفي لتزويد 10 كتائب دبابات، حيث استولى اللواء الميكانيكي 92 الأوكراني على العديد من الدبابات الروسية من طراز T-72 خلال هجوم بالقرب من مدينة كوبيانسك الشرقية في منطقة خاركيف.

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أحدث التقنيات

ومع ذلك، فإن جوائز الحرب هذه ليست الأسلحة الوحيدة التي يمكن إعادة استخدامها فقط والتي تركها الجنود الروس خلفهم، فالمعدات العسكرية المدمرة والحطام وبقايا الصواريخ والطائرات المقاتلة بدون طيار، بالإضافة إلى كتيبات التعليمات، مفيدة للغاية أيضًا، حسب "ساروبا"، فتلك الأسلحة أيضًا تسمح للقوات الأوكرانية بدراسة الأسلحة التي تستخدمها روسيا وتطوير تكتيكاتها و إجراءاتها المضادة. هذه إحدى مهام المركز الذي يعمل بداخله "ساروبا".

فقام المركز ببعض الاكتشافات المثيرة للاهتمام، مثل تفاصيل حول نظام استطلاع ستريليز الروسي. حيث يرتدي الجنود نظام الكمبيوتر هذا فوق سترة واقية من الرصاص وهو متصل بجهاز البحث عن النطاق وجهاز الإرسال ونظام نقل المعلومات الرقمية. ويمكن استخدامه في ساحة المعركة لاستهداف قوات العدو ونقل البيانات في الوقت الفعلي إلى أنظمة أسلحة متخصصة.

وفقًا لساروبا، يدعي المطورون الروس أنه يمكن اكتشاف حوالي 40٪ من أهداف الخطوط الأمامية بمساعدة هذه التكنولوجيا. وبينما يعتبر هذه الأرقام مبالغ فيها، شدد على أنها من وجهة نظر تكنولوجية "نتيجة مثيرة للاهتمام".

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دراسة الأسلحة

وجد المحللون الذين يدرسون الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، حسبما ذكرت "دويتشه فيله" في تقريرها، أن روسيا تكيف إنتاجها من المكونات العسكرية اعتمادًا على ما لديها حاليًا، أو ما تتوقع تلقيه.

على سبيل المثال، استخدام الدوائر المتكاملة المنطقية القابلة للبرمجة المتاحة على نطاق واسع يعني أنه يمكن برمجتها لأي جهاز إلكتروني - سواء كانت غسالة أو صاروخًا. وفي الوقت نفسه، تتضمن طائرات الاستطلاع Orlan-10 بدون طيار كاميرات فيديو أو صور عادية، والتي تم تطويرها بالفعل لاستخدام المراقبة بالفيديو المحلي.

قال "ساروبا": "بما أن العالم معولم، فإن العناصر موحدة ومصنعي هذه المكونات الإلكترونية قابلون للتبديل". يقوم مركزه باستمرار باكتشاف وتوثيق مكونات ذات أصل أجنبي في الأسلحة الروسية - وهي أدلة يمكن استخدامها لتركيز الجولة التالية من العقوبات الدولية على روسيا.