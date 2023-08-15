هيئة الإذاعة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المذيعين للتقديم باللغة الإنجليزية

أطلقت هيئة الإذاعة برنامجًا تدريبيًا لاكتشاف المواهب الإعلامية في مجال التقديم التلفزيوني، باللغة الإنجليزية وتمكينهم من المهارات اللازمة لمزاولة العمل.

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وأشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه الإلمام التام باللغة، تحدثاً وكتابة، بجانب التفرغ التام أثناء فترة تنفيذ البرنامج، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة.

كما اشتطرت هيئة الإذاعة، أن تتوفر لدى المتقدم المهارات الأساسية للتقديم الإذاعي أو التلفزيوني، واجتياز المقابلة الشخصية، ورفع مادة إعلامية للمتقدم باللغة الانجليزية عبارة عن فيديو.

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