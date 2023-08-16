“أكوا باور” تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بـ914 مليون دولار

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اختيار شركة "أكوا باور" السعودية، لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان الإماراتي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها حصلت على أدنى سعر عالمي بلغ 0.36 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بعدما تلقت 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع الذي يبلغ حجم استثماراته 3.56 مليار درهم (914 مليون دولار)، والذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والبالغة طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون يومياً، وفقاً لما ذكرته الهيئة في بيان اليوم الأربعاء.

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كانت "ديوا" طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر الماضي، حيث تأهلت 6 شركات للتقدم بالعروض النهائية. وتلقت الهيئة عرضين من كل من "أكوا باور" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مايو استجابة لطلب تقديم العروض الذي طرحته في ديسمبر.

جدير بالذكر، أن مشروع "مجمع حصيان" لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، يعتبر أول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

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