حصيلة مبدئية.. 27 قتيلاً وأكثر من 100 جريح جراء الاشتباكات في طرابلس

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين، بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلس، إلى 27 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.

وبحسب تقارير صحافية، فقد أكد مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس، سقوط 27 قتيلاً وإصابة 106 آخرين على الأقل في حصيلة مبدئية للاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة.

مطالبة أممية بوقف القتال

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد طالبت بالأمس، الوقف الفوري للاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، بين القوتين العسكريتين الأكثر نفوذاً في طرابلس.

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وقالت في بيان صادر عنها، إنها تتابع بـ قلق بالغ الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة منذ الاثنين، مناشدة جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وأدى الاقتتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية والأسواق، وإخلاء مقرات عامة في عين زارة وصلاح الدين، كما ألحق خسائر مادية بمنازل المواطنين في مناطق عدة.

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