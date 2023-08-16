 ارتفاع ضحايا الاشتباكات في ليبيا إلى 55 قتيلًا و 146 جريحًا

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية يومي الإثنين والثلاثاء بلغ 55 قتيلا و146 جريحا.

وكانت الاشتباكات هي الأكثر دموية في طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد أن سلم أحد الفصائل زعيم فصيل منافس، أدى استيلائه إلى اندلاع القتال في المدينة، وفقا لما نشرته رويترز.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات عنيفة، منذ أمس الثلاثاء، بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجرائم، واللواء 444 قتال، مستخدمين الأسلحة الثقيلة في هذا الاشتباك.

وجاء ذلك بعدما قام جهاز الردع في طرابلس ليبيا باحتجاز، فصيل ليبي، قائد قوة منافسة خلال مشاركته في حفل تخرج عسكري بمدينة مصراته، مما أدى إلى سقوط قتلى من عدة مناطق بـ طرابلس، وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة، وفقاً لمصدر طبي.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في وقت سابق اليوم بتشكيل لجنة تتولى حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء الأحداث في طرابلس. وشهدت طرابلس اشتباكات خلال اليومين الماضيين بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واللواء 444.