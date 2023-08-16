مندوب المملكة الأممي: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم اليمن

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، إنّ المملكة خصصت نحو 1.2 مليار دولار لدعم اليمن.

وتابع "الواصل"، أنّ المملكة أودعت مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني.

وفي الشأن ذاته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنّه يجب وقف الخطاب التصعيدي ودعم مساعي الهدنة في اليمن.

وأحاط هانس غروندبرغ، مجلس الأمن خلال اجتماعه اليوم، حول جهوده مع الأطراف والمعنيين الإقليميين وقال إن الأطراف "تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول. مشيرا إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".

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وكرر المبعوث الأممي إلى اليمن إدانته لاغتيال موظف الأمم المتحدة مؤيد حميدي في تعز. وأعرب عن ارتياحه إزاء الإفراج عن 5 موظفين أمميين كان قد تم اختطافهم في أبين في العام الماضي، وتضامنه مع بقية موظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن: "رغم انتهاء الهدنة، لم تعد الأعمال العدائية إلى مستويات ما قبل الهدنة، مشيرا إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات خاصة في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة، وهناك تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب".

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وأكد أن الأعمال العدائية على الجبهات في اليمن مازالت منخفضة رغم انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، كما دعا طرفي الأزمة اليمنية للامتناع عن التصعيد الخطابي، ولاستخدام قنوات الحوار التي أقيمت بموجب الهدنة.

وأتم حديثه بأن طرفا الصراع في اليمن، يحاولان إظهار استعدادهما، للبحث عن حلول لكن هناك حاجة لترجمة ذلك بشكل ملموس، مشيرا إلى أن مكتبه يعمل على عقد اجتماع للأطراف لمعالجة بعض أولويات اليمنيين الفورية، لبناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة.